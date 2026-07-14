Un esperto ha elencato sei errori da evitare durante le ondate di caldo, sottolineando che anche un singolo sbaglio può avere conseguenze gravi. L’emergenza caldo si è trasformata in una situazione costante, con l’Europa che si riscalda più velocemente rispetto al resto del mondo. In questo periodo, circa 150 milioni di persone sono esposte a temperature molto elevate, rendendo il problema sempre più diffuso.

L’emergenza caldo non è più un’eccezione ma una nuova normalità. L’Europa è oggi il continente che si riscalda più rapidamente al mondo, a una velocità doppia rispetto alla media globale, e in questi giorni circa 150 milioni di persone sono esposte a temperature estreme. Secondo l’ Organizzazione mondiale della sanità, dall’inizio dell’ondata di calore, il 21 giugno, si sono già registrati oltre 1.300 decessi in eccesso attribuibili alle alte temperature, mentre gli ospedali di diversi Paesi europei stanno affrontando un forte aumento degli accessi per colpi di calore e disidratazione.) Eppure, accanto al cambiamento climatico, continua a esserci un altro problema: quello dei nostri comportamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Basta una sola volta per rovinarti la vita o ucciderti”. Lo “stupidario del caldo”: ecco i 6 errori che non dobbiamo fare secondo Matteo Bassetti

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