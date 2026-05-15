Nella macchina del caffè possono annidarsi batteri ecco cosa fare | la ricetta di Matteo Bassetti

Ogni giorno, milioni di italiani preparano il caffè come parte della loro routine, ma spesso non si pensa ai possibili rischi legati alla pulizia delle macchine. Recenti approfondimenti hanno evidenziato come si possano accumulare batteri all’interno delle macchine da caffè, rappresentando un problema per la salute. Per prevenire questa situazione, vengono suggeriti alcuni semplici accorgimenti di manutenzione. La questione ha attirato l’attenzione di esperti del settore sanitario, che sottolineano l’importanza di pratiche corrette di igiene domestica.

(Adnkronos) – Batteri nel caffè. Un esercito di nemici invisibili rischia di rovinare il rito quotidiano che accompagna il risveglio, e tante pause relax, di milioni di italiani. "Lo sapete che nella macchina del caffè, oltre al calcio, si annidano anche i microbi? Sì, i batteri, perché all'interno delle tubature, all'interno delle guarnizioni, si possono accumulare microbi", avverte l'infettivologo Matteo Bassetti in un video social girato in cucina, macchinetta alla mano. "E allora vi do la soluzione per far sì che microbi e calcare non facciano male al vostro caffè", spiega. La 'ricetta' del primario dell'Irccs ospedale policlinico San Martino di Genova "è davvero molto semplice: una soluzione di acqua e aceto bianco" in dosi uguali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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NW Maids House Cleaning Service - Germ Hotspots You Didn’t Know About in Your Home

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