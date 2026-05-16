7 eventi impossibili | lo spettacolo che può essere visto una volta sola
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Esiste una regola non scritta nel mondo misterioso della magia e della prestidigitazione: mai ripetere lo stesso Effetto due volte. Ed è per questo motivo che lo spettacolo “7 Eventi impossibili” di Galahad Hicks può essere visto una volta sola. Un unicum, un’esperienza diversa.Magia come non. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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