Bassetti denuncia La Verità e perde la causa

Durante l’udienza predibattimentale, si è conclusa la fase preliminare del procedimento penale per diffamazione avviato contro due articoli pubblicati nel luglio 2023. La causa nasce da una querela presentata da un medico contro un quotidiano e i suoi autori. Il procedimento riguarda presunte affermazioni diffamatorie contenute negli articoli firmati da due giornalisti. La causa non è ancora arrivata alla fase di dibattimento.

Si è fermato all’udienza predibattimentale il procedimento penale per diffamazione nato da una querela di Matteo Bassetti per due articoli pubblicati dalla Verità nel luglio del 2023, firmati da Mario Giordano e Maddalena Loy. Al termine dell’udienza di ieri il giudice ha infatti disposto il non luogo a procedere nei confronti degli autori degli articoli, «perché il fatto non costituisce reato», e nei confronti del nostro direttore Maurizio Belpietro, al quale veniva contestato l’omesso controllo, «perché il fatto non sussiste».? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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