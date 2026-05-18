Elon Musk perde la causa contro OpenAi per la giuria accuse prescritte
Un tribunale federale di Oakland ha deciso che le accuse mosse contro i dirigenti di OpenAI e Microsoft sono prescritte, portando alla perdita della causa presentata da Elon Musk contro l'organizzazione. La giuria ha respinto le principali argomentazioni del miliardario, dichiarando che i fatti contestati non sono più perseguibili legalmente. La decisione si basa sulla valutazione dei tempi previsti dalla legge per l'azione legale, che sono ormai decaduti.
(Adnkronos) – Elon Musk perde la causa contro OpenAi. La giuria del tribunale federale di Oakland ha stabilito che le accuse contro Sam Altman, il presidente di OpenAi Greg Brockman, la OpenAi foundation e Microsoft erano prescritte, respingendo le argomentazioni principali del miliardario. Il giudice Yvonne Gonzalez Rogers, che aveva chiesto alla giuria di esprimersi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Elon Musk vs OpenAI (Elon gives testimony)
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