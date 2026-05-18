Elon Musk perde la causa contro OpenAi per la giuria accuse prescritte

Un tribunale federale di Oakland ha deciso che le accuse mosse contro i dirigenti di OpenAI e Microsoft sono prescritte, portando alla perdita della causa presentata da Elon Musk contro l'organizzazione. La giuria ha respinto le principali argomentazioni del miliardario, dichiarando che i fatti contestati non sono più perseguibili legalmente. La decisione si basa sulla valutazione dei tempi previsti dalla legge per l'azione legale, che sono ormai decaduti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui