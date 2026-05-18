musk perde la causa contro altman per openai

Nella vicenda legale tra Elon Musk e OpenAI, la giuria di un tribunale federale di Oakland ha deciso che le accuse mosse dal miliardario contro il presidente di OpenAI, il suo cofondatore, la fondazione OpenAI e Microsoft erano ormai prescritte. Musk aveva presentato un'azione legale, ma la corte ha respinto le principali argomentazioni, stabilendo che i termini per il deposito delle accuse erano scaduti. La decisione si basa su una valutazione delle tempistiche e delle prove presentate durante il procedimento.

Elon Musk perde la causa contro OpenAi. La giuria del tribunale federale di Oakland ha stabilito che le accuse contro Sam Altman, il presidente di OpenAi Greg Brockman, la OpenAi foundation e Microsoft erano prescritte, respingendo le argomentazioni principali del miliardario. Il giudice Yvonne Gonzalez Rogers, che aveva chiesto alla giuria di esprimersi in merito, ha accettato e confermato il verdetto. Il processo, durato tre settimane, ha visto una sfilza di magnati della tecnologia salire sul banco dei testimoni, con Musk che ha sostenuto che la svolta di OpenAI verso un modello di business a scopo di lucro avesse tradito il suo mandato originario di organizzazione no-profit. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Elon Musk vs Sam Altman In OpenAI Trial

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