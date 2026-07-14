Basket | Joonas Riismaa alla Dinamo Banco di Sardegna di Sassari

Joonas Riismaa, ala estone nato nel 2002, si è unito alla Dinamo Banco di Sardegna di Sassari dopo aver giocato in Serie A con la Bertram Derthona. Durante l'ultima stagione, ha raggiunto la finale di Coppa Italia e ha partecipato ai playoff dello Scudetto.

La Dinamo Banco di Sardegna ha ingaggiato Joonas Riismaa, ala estone classe 2002 reduce dall'esperienza in Serie A con la Bertram Derthona. Riismaa arriva a Sassari dopo un'annata chiusa con la finale di Coppa Italia e la partecipazione ai playoff Scudetto. Alto 196 centimetri, il giocatore ha costruito il proprio percorso in Italia dopo essere arrivato a 14 anni nel settore giovanile della Mens Sana Siena, proseguendo poi a Pistoia, dove ha completato la crescita fino all'esordio in Serie A2. Nel corso della carriera ha vestito anche le maglie di Brindisi e Cantù, contribuendo alla promozione dei brianzoli in Serie A. Parallelamente è diventato un punto fermo della Nazionale estone, con cui ha esordito nel 2022 partecipando anche all'ultimo Europeo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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