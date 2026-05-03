Nella ventinovesima giornata del campionato di Serie A di basket, la Virtus ha conquistato una vittoria che le permette di mettere una mano sul primo posto in classifica. Contestualmente, la sconfitta di una squadra ha significato il suo’ retrocessione ufficiale. La giornata ha portato a risultati decisivi per la classifica e per le posizioni di retrocessione, segnando un momento importante della stagione.

Bologna, 3 maggio 2026 - La ventinovesima e penultima giornata del campionato di Serie A di basket è stata una giornata di verdetti. I più importanti sono arrivati al PalaSerradimigni di Sassari, dove la Virtus Olidata Bologna ha sconfitto la Dinamo Banco di Sardegna padrona di casa 80-73 ipotecando aritmeticamente il primo posto e condannando la compagine sarda al ritorno in Serie A2 dopo 16 anni, nei quali sono arrivati uno scudetto, due Coppa Italia e due supercoppe. I bianconeri, oggi trascinati da Saliou Niang (16 punti, 6 rimbalzi e 3 assist) e capitan Alessandro Pajola (12 punti), hanno dato la svolta decisiva al match nel terzo quarto, nel quale hanno colmato un gap di sette lunghezze con un parziale di 30-15 (57% da due e 66% da tre nel frangente per i bianconeri) per poi non voltarsi più indietro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: la Virtus ipoteca il primo posto e condanna Sassari alla retrocessione

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