Il fine settimana in Sardegna vedrà un cielo prevalentemente soleggiato con alcune nuvole tra Sassari e Gallura. Le previsioni indicano un cambio di vento tra Sassari e Olbia nel corso di sabato, mentre domenica si prevedono variazioni nelle temperature tra le zone della Gallura. Le condizioni meteorologiche continueranno a presentarsi con questa dinamica nel territorio durante il weekend.

? Domande chiave Come cambierà il vento tra Sassari e Olbia questo sabato?. Quali differenze termiche colpiranno la Gallura durante la domenica?. Cosa bisogna mettere nello zaino per evitare i cambiamenti improvvisi?. Perché le temperature a Olbia saliranno nonostante le nuvole?.? In Breve Sabato 9 maggio vento a Olbia fino a 31 kmh contro i 23 di Sassari.. Domenica 10 maggio nuvolosità prevalente con temperature tra 23 e 24 gradi.. Sassari vedrà calo termico da 24 a 23 gradi tra sabato e domenica.. Gallura registrerà aumento termico da 23 a 24 gradi durante il fine settimana.. Il meteo tra Sassari e la Gallura prevede un fine settimana caratterizzato da alternanze tra sole e nuvole per sabato 9 maggio, con temperature che oscilleranno tra i 23 e i 24 gradi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo Sardegna: sole e nuvole tra Sassari e Gallura nel weekend

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