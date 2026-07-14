Un pino in viale Papa Giovanni XXIII è stato abbattuto questa mattina, causando polemiche sui social e nelle chat cittadine. Il Comune ha spiegato che l’abbattimento è stato deciso per motivi di sicurezza legati a un cantiere del BRT. L’operazione ha attirato l’attenzione di residenti e cittadini, che hanno commentato l’evento online. Non ci sono altre informazioni sui dettagli tecnici o sulle eventuali alternative all’abbattimento.

La notizia è rimbalzata per tutta la mattinata di ieri sui social e sulle chat dei gruppi cittadini: «Per colpa del cantiere del Brt stanno abbattendo in questo momento l’ennesimo pino in viale Papa Giovanni XXIII». Sul posto si è precipitato anche il gruppo dei consiglieri di Fratelli d’Italia del Municipio 2 che hanno girato un video-denuncia a nome di commercianti e residenti, in cui lamentavano la scarsa attenzione per il verde dell’attuale amministrazione comunale. Il crescente malcontento e la preoccupazione per la salute delle alberature cittadine, che va avanti da giorni a colpi di post social, ha spinto il Comune a intervenire. Per smentire «una notizia priva di fondamento secondo cui l’abbattimento del pino in viale papa Giovanni XXIII sarebbe collegato ai lavori del Brt», specificano in una nota. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Bari, un pino abbattuto diventa un caso. Il Comune: «È per la sicurezza»

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