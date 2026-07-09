Bari lavori Brt e caso Sant' Anna | ambientalisti pronti alla causa contro il Comune

Le associazioni ambientaliste hanno annunciato che potrebbero portare in tribunale il Comune, in seguito alla rimozione di otto alberi in via Di Vittorio, nel municipio II. Gli alberi sono stati abbattuti per consentire i lavori del sistema di trasporto rapido di massa. La decisione di tagliare gli alberi ha suscitato proteste da parte delle organizzazioni, che contestano la legittimità della rimozione. La questione riguarda anche il possibile avvio di una causa civile contro l’amministrazione comunale.

Le associazioni ambientaliste “Fronte Verde – Onda verde” sono pronte a scendere in piazza e a intentare anche una causa civile contro il Comune. A scatenare la protesta gli 8 alberi in via Di Vittorio, nel municipio II, che sono stati tagliati per permettere i lavori del Brt e che secondo gli ambientalisti non dovevano essere rimossi. «Sono la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso e il motivo per cui molti cittadini residenti nei vari Municipi di Bari stanno chiedendo a gran voce di organizzare una manifestazione di dissenso sotto il Comune di Bari», spiega Donato Cippone che sta raccogliendo le adesioni da parte delle varie associazioni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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