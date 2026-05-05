Lavori in corso sulla linea ferroviaria Napoli-Bari, con l'abbattimento dell'ultimo diaframma della Galleria Rocchetta, la più lunga delle tre gallerie del tratto Apice – Hirpinia. Lo scavo della galleria è stato completato, segnando un passo avanti importante nel progetto di realizzazione della nuova linea ad alta velocità e capacità. L'intervento riguarda un'area strategica per il collegamento tra le due regioni nel Sud Italia.

Prosegue l’avanzamento dei lavori della nuova linea ferroviaria Alta VelocitàAlta Capacità Napoli–Bari: completato lo scavo della Galleria Rocchetta, la più estesa tra le tre gallerie previste lungo il lotto Apice – Hirpinia. Situata tra le province di Avellino e Benevento, la galleria è lunga 6,5 chilometri ed è un’opera tra le più impegnative del lotto, realizzata in un territorio particolarmente complesso dal punto di vista strutturale e morfologico. Lo scavo è stato eseguito dalla TBM “Futura”, che ha operato senza sosta 24 ore su 24, sette giorni su sette, completando l’avanzamento in 18 mesi con una velocità media di 16 metri al giorno e punte di oltre 29 metri, e installando oltre 32.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - AV Napoli-Bari, abbattuto l'ultimo diaframma della Galleria Rocchetta

Notizie correlate

Abbattuto l’ultimo diaframma della Galleria Rocchetta: passo decisivo per l’Alta Velocità Napoli-BariTempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha partecipato stamani all’abbattimento dell’ultimo diaframma...

Alta Velocità Napoli–Bari, abbattuto ad Apice l’ultimo diaframma della Galleria RocchettaLo scavo è stato portato avanti dalla TBM “Futura”, operativa in continuo 24 ore su 24 e sette giorni su sette, che ha completato l’avanzamento in 18...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Napoli-Bari. Linea FS Alta Velocità: Martedì 5 'apre' l'ultima galleria: stampa invitata all'evento; Ac/Av Na-Ba, martedì abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria Rocchetta; Stazione Av di Afragola, la nuova apertura: di cosa si tratta.

AV Napoli-Bari, abbattuto l'ultimo diaframma della Galleria Rocchetta(LaPresse) Prosegue l’avanzamento dei lavori della nuova linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari: completato lo scavo ... stream24.ilsole24ore.com

Alta velocità Napoli-Bari, giù l'ultimo diaframma della galleria Rocchetta di 6,5 KmProseguono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione dell'Av/Ac Napoli-Bari di 145 km complessivi. E' stato abbattuto l'ultimo diaframma della galleria Rocchetta sul lotto Apice-Hirpinia i cui lav ... ansa.it

AV/AC Napoli - Bari, completato lo scavo della Galleria Rocchetta https://www.ferrovie.it/portale/articoli/17852 - facebook.com facebook

Webuild per la #Campania: Linea AV/AC Napoli–Bari, finito lo scavo della galleria rocchetta sul Lotto Apice–Hirpinia. Protagonista dello scavo la TBM Futura, che ha completato l’opera in soli 18 mesi, lavorando non-stop, grazie all’impegno di oltre 140 tecnici x.com