Barça stremato Real e Atletico usurati ma anche il Milan Ecco i club con più minuti al Mondiale

Al momento, quattro squadre sono ancora in corsa al Mondiale, con 104 giocatori coinvolti. Tra Dallas e Atlanta, si disputano le ultime due partite di 180 minuti più recuperi e eventuali supplementari. Le squadre rimaste sono Francia, Spagna, Argentina e Inghilterra. I club con più minuti giocati nel torneo sono il Barcellona, il Real Madrid, l’Atletico Madrid e il Milan.

Al Mondiale tra Dallas e Atlanta sono rimaste 4 squadre, Francia e Spagna da una parte, Argentina e Inghilterra dall’altra, e 104 giocatori. Hanno ancora da giocare 180 minuti più i recuperi e gli eventuali supplementari, due partite per mettere in fila l’ordine Mondiale della 23ª edizione della Coppa del Mondo. Il 94,2% dei giocatori rimasti sono tesserati per club europei, 98 su 104, così suddivisi: 41 in Premier League, 30 in Liga, 13 in Ligue 1, 6 in Bundesliga e Serie A (Lautaro e Nico Paz in Argentina, Maignan, Rabiot, Koné e Thuram in Francia), uno in Portogallo e uno in Turchia. Poi ci sono gli americani Messi e De Paul, l’arabo Theo Hernandez, due in Argentina e uno in Brasile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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BARCELONA VS ATLETICO DE MADRID (COQUETA - Grupo Frontera, Fuerza Rígida)

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