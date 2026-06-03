Dumfries al Real Madrid fa felici anche i club olandesi | ecco quanto guadagneranno

Notizia in breve

Il trasferimento di Dumfries al Real Madrid porterà ai club olandesi coinvolti una cifra di circa 2 milioni di euro. La cifra deriva dalla percentuale sulla futura rivendita prevista nel contratto di trasferimento. La somma sarà suddivisa tra le società che hanno cresciuto il giocatore, che ha lasciato l'Olanda per approdare in Italia prima di approdare in Spagna.