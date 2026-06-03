Dumfries al Real Madrid fa felici anche i club olandesi | ecco quanto guadagneranno

Da internews24.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il trasferimento di Dumfries al Real Madrid porterà ai club olandesi coinvolti una cifra di circa 2 milioni di euro. La cifra deriva dalla percentuale sulla futura rivendita prevista nel contratto di trasferimento. La somma sarà suddivisa tra le società che hanno cresciuto il giocatore, che ha lasciato l'Olanda per approdare in Italia prima di approdare in Spagna.

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di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Denzel Dumfries al Real Madrid  è la notizia delle ultime ore di calciomercato in casa Inter. Il pagamento della clausola porterebbe nelle casse del club nerazzurro  20 milioni di euro; una plusvalenza sicuramente importante, anche se forse non specchio totalmente fedele del reale valore di mercato dell’esterno. Tuttavia, questa somma non andrà integralmente ad aumentare il budget della Beneamata. Dall’incasso complessivo bisognerà infatti sottrarre i famosi  contributi di solidarietà, ovvero i premi di formazione da riconoscere per legge ai club in cui il giocatore è cresciuto calcisticamente. 🔗 Leggi su Internews24.com

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