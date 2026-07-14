Bao Publishing presenta Tokyo Tarareba Girls 5 di Akiko Higashimura

Da nerdpool.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Prese dalle tensioni della vita romantica e lavorativa, Rinko, Kaori e Koyuki finiscono per litigare fra loro per la prima volta. Sarà un’astrologa a indicare loro il percorso giusto da prendere? O riusciranno a fare finalmente i conti con le loro fragilità? Il manga di Akiko Higashimura su tre amiche trentenni che cercano la propria personale felicità giunge al capitolo centrale di svolta. Tarareba è una parola formata da “tara” e “reba”, due suffissi condizionali giapponesi, che possono essere resi in italiano con la forma “e se”. BAO Publishing  è lieta di annunciare un nuovo titolo della  linea Aiken, il manga di BAO:  Tokyo Tarareba Girls   vol. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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