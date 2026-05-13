Essere single in una dinamica Tokyo che si prepara ad ospitare le Olimpiadi. Questo è Tokyo Tarareba Girls, il celebre manga di Akiko Higashimura portato finalmente in Italia da Bao Publishing nella collana Aiken. Tra lavoro e amore riusciranno le nostre protagoniste a trovare la felicità abbandonando tutti i “se”? Scopritelo con la nostra recensione dei primi due volumi di questo manga imperdibile. Tokyo Tarareba Girls – Akiko Higashimura; Bao Publishing AAA Amore cercasi. L’annuncio che nel 2020 Tokyo ospiterà le Olimpiadi, manda Rinko in confusione. Tra 6 anni lei ne avrà ormai quaranta e si chiede se sarà sposata o invece sarà ancora lì, sola.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Tokyo Tarareba Girls – Trentenni sull’orlo di una crisi amorosa

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