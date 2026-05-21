bao publishing presenta tokyo tarareba girls 4

Bao Publishing ha annunciato l’uscita del quarto volume di Tokyo Tarareba Girls, una serie che esplora le sfide e le scelte delle giovani donne nel tentativo di mantenere vive le proprie relazioni. La narrazione si concentra sui compromessi che le protagoniste sono disposte a affrontare per far funzionare i legami sentimentali, offrendo uno sguardo diretto sulle dinamiche personali e sociali che caratterizzano le loro vite. L’uscita del nuovo episodio è prevista a breve.

Torna l’irresistibile manga di Akiko Higashimura su tre amiche trentenni alle prese con amori, carriera, drammi e risate mentre cercano di affermarsi ed essere felici nonostante le aspettative della società giapponese. In questo nuovo capitolo fa capolino una scomoda verità: forse non tutto ciò che si desidera nella vita è fatto apposta per noi. BAO Publishing è lieta di annunciare un nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO. Tokyo Tarareba Girls vol. 4 di Akiko Higashimura. Rinko è la protagonista assoluta di questo volume. Sta avendo ripensamenti sulla sua relazione, quasi troppo perfetta! Kaori e Koyuki provano a consigliarla, ma Rinko non sembra riuscire a prendere davvero in considerazione le soluzioni che vengono in mente alle amiche, per proteggere la sua serenità. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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