Banca del Fucino e la Federazione Italiana Scherma hanno firmato un accordo che durerà fino alla stagione 2026-2027. L’intesa prevede il supporto alle attività della federazione, con particolare attenzione ai giovani, alla scuola e all’inclusione. Le nuove divise della Nazionale saranno utilizzate ai Mondiali di Hong Kong e agli Europei Paralimpici di Cardiff.

L’accordo accompagnerà la stagione 20262027 e sosterrà anche giovani, scuola e inclusione. Le nuove divise della Nazionale saranno indossate ai Mondiali di Hong Kong e agli Europei Paralimpici di Cardiff. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it “Ogni grande risultato nasce da un percorso fatto di impegno, disciplina, sacrificio e fiducia nel talento. Sono i principi che hanno reso la scherma una delle eccellenze più riconosciute e amate dello sport italiano; e sono gli stessi principi che guidano l’azione di Banca del Fucino. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Banca del Fucino e Federazione Italiana Scherma insieme per sostenere l’eccellenza italiana, i giovani e l’inclusione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

BPER Banca Private Cesare Ponti è Banca Ufficiale della Federazione Italiana GolfBPER Banca Private Cesare Ponti è diventata la banca ufficiale della Federazione Italiana Golf.

Dalla pedana al laboratorio: firmata convenzione tra Università e Federazione Italiana SchermaMercoledì 20 maggio nell’Aula Magna Nuova del Palazzo La Sapienza è stata siglata una convenzione tra l’Università di Pisa e la Federazione Italiana...

Temi più discussi: Domani (martedì 14 luglio) conferenza stampa pre Mondiale della scherma azzurra e presentazione della nuova partnership FIS-Banca del Fucino; La debolezza dello yen e le sue implicazioni in un report di Banca del Fucino; CariOrvieto, si torna al punto di partenza. Ma chi comprerà la banca?; Lo yen debole non basta più: Tokyo fa i conti con tassi positivi e debito al 230%.

Presidente Banca del Fucino: Un imprenditore è spinto a vendere quando ha un enorme guadagno o quando ha un enorme perdita, bisogna dargli una mano verso l’enorme perdita Luigi Bisignani tuona: C’è da chiedere a uno psichiatra perché si vuole far x.com

Banca del Fucino official partner della Federscherma per la stagione 2026/2027Banca del Fucino e la Federazione Italiana Scherma hanno presentato la partnership che vedrà l'Istituto affiancare la Fis come Official Partner per la stagione sportiva 2026/2027 ... italpress.com

Sport: Mazzone (Federscherma), con Banca del Fucino visione strategica per il futuroQuella tra Banca del Fucino e Federscherma è per noi una partnership molto importante che spero vada avanti nel tempo. Abbiamo ... agenzianova.com