Dalla pedana al laboratorio | firmata convenzione tra Università e Federazione Italiana Scherma

Mercoledì 20 maggio nell’Aula Magna Nuova del Palazzo La Sapienza è stata siglata una convenzione tra l’Università di Pisa e la Federazione Italiana Scherma. L’accordo è stato formalizzato durante l’incontro intitolato ‘Dalla pedana al laboratorio: quando la scherma diventa ricerca e innovazione’. La firma ha coinvolto rappresentanti delle due istituzioni e ha segnato l’avvio di una collaborazione per sviluppare progetti congiunti tra il mondo accademico e quello sportivo.

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