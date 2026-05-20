Dalla pedana al laboratorio | firmata convenzione tra Università e Federazione Italiana Scherma
Mercoledì 20 maggio nell’Aula Magna Nuova del Palazzo La Sapienza è stata siglata una convenzione tra l’Università di Pisa e la Federazione Italiana Scherma. L’accordo è stato formalizzato durante l’incontro intitolato ‘Dalla pedana al laboratorio: quando la scherma diventa ricerca e innovazione’. La firma ha coinvolto rappresentanti delle due istituzioni e ha segnato l’avvio di una collaborazione per sviluppare progetti congiunti tra il mondo accademico e quello sportivo.
E' stata firmata mercoledì 20 maggio, nell’Aula Magna Nuova del Palazzo La Sapienza, la convenzione quadro tra l’Università di Pisa e la Federazione Italiana Scherma, al centro dell’incontro ‘Dalla pedana al laboratorio: quando la scherma diventa ricerca e innovazione’.L’iniziativa ha riunito. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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