Un bambino di pochi anni si è arrampicato sulla ringhiera del balcone di casa, rischiando di cadere. Una passante ha visto la scena e ha tratto in salvo il bambino. La madre, di 36 anni, è stata denunciata per abbandono di minore, perché aveva lasciato il figlio solo in casa per andare a fare la spesa. La polizia ha avviato le indagini e ha sequestrato la casa.

Una 36enne è stata denunciata dalla Polizia di Stato con l’accusa di abbandono di minore dopo aver lasciato il figlio piccolo da solo in casa per andare a fare la spesa. È accaduto a Foligno, in provincia di Perugia, dove il bambino è stato notato da una passante mentre si trovava in una situazione di grave pericolo sul balcone dell’abitazione. Il bambino sulla ringhiera del balcone. L’allarme è scattato quando una donna ha visto il piccolo arrampicato sulla ringhiera del balcone dell’appartamento, situato al primo piano. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Foligno, il bambino si stava sporgendo oltre la protezione del terrazzo, con le gambe già al di là della ringhiera, mentre nelle vicinanze non era presente alcun adulto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bambino solo in casa si arrampica sulla ringhiera del balcone: salvato da una passante, madre denunciata

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