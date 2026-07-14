Folarin Balogun ha segnato tre gol nel Mondiale, tra cui una doppietta contro il Paraguay. Dopo la fase a gironi, il suo impiego nella partita contro il Belgio ha suscitato polemiche, portando a discussioni sulla mancata squalifica. Nel frattempo, il giocatore si dedica a una routine che include colazioni proteiche e momenti di ping pong. La Juventus si è fatta avanti, mostrando interesse per il suo trasferimento.

Quello di Folarin Balogun è stato un mese a dir poco intenso: un Mondiale iniziato alla grande (tre gol, con doppietta contro il Paraguay) è finito tra le polemiche dopo la mancata squalifica e il suo impiego nella sconfitta contro il Belgio che ha condannato gli Usa all’eliminazione. Terminata l’avventura Mondiale si torna a parlare di mercato, e Balogun adesso è nel mirino della Juventus, che lo sta valutando come alternativa a Kolo Muani per l’attacco. L’attaccante statunitense fa della predominanza fisica uno dei suoi punti di forza: ecco i suoi segreti. Sembra incredibile, ma Balogun è nato a New York quasi per caso: i genitori, di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Balogun tra colazione proteica, ping pong e Juve alla porta: i segreti del bomber Usa

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