Ennesimo ping pong E Sala convoca i suoi | Un anno è lungo

Dopo mesi di scontri e confronti, il sindaco di una grande città ha deciso di convocare i capigruppo di maggioranza per affrontare le difficoltà nel rapporto tra consiglio comunale e giunta. La decisione arriva in seguito a una serie di scambi spesso considerati tesi, e mira a trovare soluzioni per migliorare il dialogo nell’ultimo anno di mandato. La convocazione è prevista per la settimana prossima.

E dopo l'ennesimo ping pong con i suoi, il sindaco Beppe Sala cede e annuncia: «Settimana prossima convocherò i capigruppo di maggioranza per discutere come migliorare il dialogo fra consiglio e giunta nell'ultimo anno di mandato. Un anno è lungo, ribadisco il mio impegno al confronto con tutti per il massimo rispetto dei principi democratici». Dopo il mancato stop al gemellaggio con Tel Aviv i Verdi avevano occupato l'aula con la bandiera di Tel Aviv e annunciato lo «sciopero» del voto. La capogruppo Pd Beatrice Uguccioni anche ieri ha indossato la maglietta «Give respect, have respect» (dai rispetto, ottieni rispetto). Ieri la seduta sul Bilancio consuntivo 2025 è stata convocata nell'ultimo giorno utile e in seconda convocazione per contare su un quorum più basso, martedì c'erano 11 banchi vuoti a sinistra.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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