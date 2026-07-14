Balogun torna a parlare della squalifica revocata ai Mondiali | Sapevo avrebbe suscitato polemiche ho percepito nervosismo tra i miei compagni!

Da calcionews24.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Balogun ha commentato la revoca della squalifica ai Mondiali 2026, affermando di aver previsto le polemiche e di aver notato nervosismo tra i compagni. L’attaccante statunitense ha parlato di questa decisione, che continua a essere al centro dell’attenzione. Il suo nome resta sotto i riflettori anche al di fuori del campo, mentre si discute delle conseguenze della revoca.

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Balogun, attaccante degli Stati Uniti, è tornato a parlare così della squalifica revocata ai Mondiali 2026. Ecco cosa ha dichiarato. Il nome di Folarin Balogun continua a far discutere anche fuori dal rettangolo verde. L’attaccante della Nazionale statunitense ha rotto il silenzio ai microfoni della CBS, affrontando per la prima volta lo spinoso caso diplomatico e sportivo che lo ha visto protagonista suo malgrado durante i Mondiali. La vicenda, che ha mescolato geopolitica e giustizia calcistica, ha sollevato enormi interrogativi sulla regolarità delle decisioni della FIFA. La dinamica del caso: dal rosso con la Bosnia alla revoca condizionale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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