Mondiali nella bufera revocata squalifica Balogun Trump | Ho parlato con la Fifa
La FIFA ha revocato la squalifica dell’attaccante statunitense ai Mondiali, dopo una telefonata tra un ex presidente degli Stati Uniti e il presidente della FIFA. L’attaccante torna a giocare contro il Belgio. La decisione rappresenta un evento senza precedenti nel calcio internazionale. La revoca della squalifica ha suscitato reazioni e discussioni tra gli addetti ai lavori. La partita contro il Belgio è la prima in cui l’attaccante può scendere in campo dopo la revoca.
Mondiali nella bufera: la FIFA revoca la squalifica di Balogun dopo la telefonata di Trump a Infantino. L’attaccante statunitense torna in campo contro il Belgio, decisione senza precedenti che scuote il mondo del calcio. Servizio di Federico Plotti RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Mondiali nella bufera, revocata squalifica Balogun. Trump: Ho parlato con la Fifa
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