Mondiali nella bufera revocata squalifica Balogun Trump | Ho parlato con la Fifa

Notizia in breve

La FIFA ha revocato la squalifica dell’attaccante statunitense ai Mondiali, dopo una telefonata tra un ex presidente degli Stati Uniti e il presidente della FIFA. L’attaccante torna a giocare contro il Belgio. La decisione rappresenta un evento senza precedenti nel calcio internazionale. La revoca della squalifica ha suscitato reazioni e discussioni tra gli addetti ai lavori. La partita contro il Belgio è la prima in cui l’attaccante può scendere in campo dopo la revoca.