Balogun e la squalifica sospesa ai Mondiali | Ero felice poi ho capito che avrebbe scatenato polemiche

Da fanpage.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In un’intervista, un calciatore ha commentato la sua squalifica sospesa ai Mondiali. Ha detto di aver percepito il nervosismo tra i compagni di squadra e di aver capito che la decisione avrebbe potuto scatenare polemiche. In precedenza, aveva espresso felicità per la sospensione, ma poi ha riflettuto sulle possibili conseguenze pubbliche. La squalifica è stata temporaneamente sospesa, senza ulteriori dettagli sulle ragioni ufficiali.

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In un'intervista Balogun ha parlato della sua squalifica sospesa ai Mondiali: "Riuscivo a percepire il nervosismo nei miei compagni di squadra, ho capito cosa sarebbe successo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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