Balogun e la squalifica sospesa ai Mondiali | Ero felice poi ho capito che avrebbe scatenato polemiche

In un’intervista, un calciatore ha commentato la sua squalifica sospesa ai Mondiali. Ha detto di aver percepito il nervosismo tra i compagni di squadra e di aver capito che la decisione avrebbe potuto scatenare polemiche. In precedenza, aveva espresso felicità per la sospensione, ma poi ha riflettuto sulle possibili conseguenze pubbliche. La squalifica è stata temporaneamente sospesa, senza ulteriori dettagli sulle ragioni ufficiali.

In un'intervista Balogun ha parlato della sua squalifica sospesa ai Mondiali: "Riuscivo a percepire il nervosismo nei miei compagni di squadra, ho capito cosa sarebbe successo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Folarin Balogun Red-card ban SUSPENDED | CAN PLAY in USA vs. Belgium

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Temi più discussi: Trump e la squalifica revocata a Balogun: Sì, con Infantino ho parlato io. Il rosso non c'era, l'arbitro è sospetto. Ira della Uefa: Superata una linea rossa. Il presidente Fifa: I nostri organi sono indipendenti. Respinto il ricorso del Belgio; Bufera Balogun, interviene anche la Uefa con un duro comunicato. E il Belgio fa ricorso; Infantino dice che la storia di Balogun è normale amministrazione; Caso Balogun. E' bufera sulla Fifa, l'Uefa attacca: Scandaloso, limiti oltrepassati.

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La FIFA ha detto che la decisione di sospendere la squalifica di #Balogun è stata presa autonomamente dal Comitato disciplinare, ma non è così: è stata una decisione del solo presidente del comitato, Mohammad Al-Kamali, senza consultare nessuno. x.com

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Balogun, la revoca della squalifica decisa da un solo uomo (su 18): gli altri non sono stati consultati, chi è Mohammad Al KamaliIl caso Balogun si impone prepotentemente al centro del dibattito internazionale, arricchendo la giustizia sportiva nel calcio di un capitolo ... msn.com