Folarin Balogun ha commentato la sua espulsione ai Mondiali, affermando di essere stato inizialmente felice per la convocazione. Successivamente, ha dichiarato di aver compreso le implicazioni della sua esclusione e di aver riflettuto sulle conseguenze di quel momento. La vicenda rimane al centro del dibattito, con molte opinioni divise sulla decisione arbitrale. Balogun ha scelto di parlare pubblicamente per la prima volta dopo l’episodio, senza fornire ulteriori dettagli.

A distanza di giorni, la polemica sul rosso “sospeso” a Folarin Balogun non si è ancora spenta. E ora, per la prima volta, a parlare è il diretto interessato: ospite del programma mattutino della CBS, l’attaccante statunitense ha raccontato come ha vissuto la decisione che gli ha permesso di giocare l’ottavo di finale — e l’impatto che ha avuto su di lui e su tutta la squadra. Il caso in breve. Espulso contro la Bosnia, Balogun avrebbe dovuto saltare l’ottavo con il Belgio. Poi l’intervento senza precedenti: Donald Trump ha telefonato al presidente FIFA Gianni Infantino per chiedere una revisione del cartellino, la commissione disciplinare ha sospeso la squalifica e l’attaccante è tornato in campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Balogun rompe il silenzio sulla grazia ai Mondiali: “All’inizio ero felice, poi ho capito”

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