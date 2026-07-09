Bo Derek ha annunciato di aver deciso di non avere figli, dopo aver inizialmente pensato di programmarli. Ha spiegato di aver capito di non essere adatta a diventare madre e che anche il marito non era portato per la genitorialità. L’attrice, nota per il ruolo nel film del 1979, ha condiviso questa scelta dopo anni di riflessione sulla propria vita privata.

Per anni il pubblico l’ha conosciuta come il volto simbolo della sensualità hollywoodiana, l’attrice diventata celebre con 10 nel 1979. Oggi Bo Derek sceglie invece di raccontare una parte più privata della sua vita: la decisione di non avere figli. Ospite del podcast Club Random di Bill Maher, Derek ha raccontato come per anni il desiderio di avere un figlio sia stato più una conseguenza delle pressioni esterne che una convinzione profonda. “Tutti dicono che avrai dei figli. Quando ho raggiunto circa i 32 anni, ho pensato: ‘Oh no, farei meglio a iniziare a lavorarci e a organizzarmi’”. Un pensiero comune a molte persone, quello di considerare la genitorialità come una tappa quasi obbligatoria della vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Pensavo di dover fare i figli, ero impegnata a programmarli. Poi ho capito che non ero fatta per essere madre, e mio marito sicuramente non era portato per essere padre”: così Bo Derek

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CEO David's Father Finally Pays the Price for the Dark Secrets He Buried for Years

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