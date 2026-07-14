Balogun Juve se non si sblocca la priorità Kolo Muani | prosegue la caccia al 9

Balogun Juve se non si sblocca l’affare Kolo Muani: prosegue la caccia al 9 per l’attacco bianconero. Il francese è ancora la priorità. In casa Juventus la priorità assoluta del mercato estivo resta l’acquisto di un grande attaccante, e il nome in cima alla lista dei desideri è da tempo quello di Randal Kolo Muani. La trattativa con il Paris Saint-Germain è ormai entrata in una fase decisiva: i bianconeri si dicono pronti al “ dentro o fuori ” definitivo per il centravanti francese. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata A tracciare pubblicamente la linea strategica del club... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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