Balogun Juve se non si sblocca la priorità Kolo Muani | prosegue la caccia al 9
La Juventus continua a seguire con attenzione la trattativa per Kolo Muani, considerato il principale obiettivo per rinforzare l’attacco. Se l’affare con Balogun non dovesse concretizzarsi, il club torinese concentrerà tutte le energie sull’attaccante francese. La priorità del mercato estivo resta trovare un nuovo giocatore per il reparto offensivo, con Kolo Muani in cima alla lista dei desideri. La società lavora per sbloccare le trattative ancora in corso.
Balogun Juve se non si sblocca l’affare Kolo Muani: prosegue la caccia al 9 per l’attacco bianconero. Il francese è ancora la priorità. In casa Juventus la priorità assoluta del mercato estivo resta l’acquisto di un grande attaccante, e il nome in cima alla lista dei desideri è da tempo quello di Randal Kolo Muani. La trattativa con il Paris Saint-Germain è ormai entrata in una fase decisiva: i bianconeri si dicono pronti al “ dentro o fuori ” definitivo per il centravanti francese. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata A tracciare pubblicamente la linea strategica del club... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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