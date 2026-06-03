La Juventus cerca un nuovo attaccante dopo la partenza di Vlahovic, che lascerà a parametro zero. I dirigenti stanno valutando uno scambio con un attaccante francese, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. I giocatori attualmente in rosa non soddisfano le richieste tecniche e il mercato si concentra su questa operazione. La società lavora per definire i dettagli e portare a termine la trattativa il prima possibile.

A questo punto, per dirla con le parole di Spalletti, un centravanti alla Juve "serve come il pane". Anzi, probabilmente pure due. La rottura delle trattative per il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic e la sua partenza a parametro zero il prossimo 30 giugno, nella testa del tecnico bianconero lasciano, infatti, la sua rosa praticamente senza un numero "nove": bocciati Openda e David, inaffidabile Milik dal punto di vista fisico. E rende sempre più urgente portare a termine la trattativa con il Psg per il ritorno a Torino di Kolo Muani. I due club si sono già incontrati a Budapest a margine della finale di Champions League e il Psg ha ribadito la sua valutazione: 30 milioni e cessione a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, ora scatta la caccia al centravanti: e se la soluzione fosse lo scambio David-Kolo Muani?

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