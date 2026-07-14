Folarin Balogun ha dichiarato di aver previsto che la revoca della sua squalifica avrebbe suscitato molte polemiche. Il calciatore ha commentato il caso legato ai Mondiali, affermando di aver saputo che la situazione avrebbe innervosito la squadra. La sua intervista è la prima dopo le controversie che lo hanno coinvolto. Balogun ha riconosciuto di aver previsto reazioni negative da parte del team in seguito alla decisione di annullare la sua squalifica.

"Sapevo che la revoca della mia squalifica avrebbe suscitato molte polemiche". Folarin Balogun ha parlato per la prima volta, alla Cbs, del caso che lo ha visto protagonista suo malgrado ai Mondiali. Espulso nella partita con la Bosnia ai sedicesimi, l'attaccante statunitense era stato squalificato ma con la condizionale, potendo così giocare gli ottavi col Belgio: era poi emerso che il presidente Usa, Donald Trump, aveva chiamato quello della Fifa, Gianni Infantino, per reclamare giustizia per Balogun., "La mia reazione iniziale è stata di gioia per essere tornato in squadra - ha spiegato l'attaccante - Ma quando ho iniziato a pensarci, ho capito che avrebbe causato molte polemiche. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Balogun dopo le polemiche: "Sapevo che il mio caso avrebbe innervosito la squadra"

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