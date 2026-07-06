Rudi Garcia ha criticato la FIFA per aver revocato la squalifica di Balogun, che era stato espulso in una partita contro la Bosnia. La decisione è stata presa poco prima dell’ottavo di finale contro gli Stati Uniti, rendendo Balogun disponibile per la squadra. Garcia ha commentato che la decisione è senza precedenti e ha espresso sorpresa, affermando che non sapeva che il 5 luglio fosse il pesce d’aprile.

Sul caso Balogun irrompe anche Rudi Garcia. Il commissario tecnico del Belgio, alla vigilia dell’ottavo di finale contro gli Stati Uniti, ha attaccato duramente la FIFA per aver sospeso la squalifica di Folarin Balogun — espulso contro la Bosnia — rendendolo così disponibile proprio contro i Diavoli Rossi. Una scelta che, come riporta Sky Sport, il Belgio considera abnorme, e che si somma alle ricostruzioni su una telefonata di Trump a Infantino dietro la decisione. Le parole di Garcia sul caso Balogun. Il tono del ct francese è tra l’ironico e l’indignato. “ Non pensavo che per la FIFA il 5 luglio fosse il pesce d’aprile”, ha detto Garcia, bollando come una beffa il provvedimento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Garcia attacca la FIFA sul caso Balogun: “Decisione senza precedenti, non sapevo che il 5 luglio fosse il pesce d’aprile. Difendiamo il calcio”

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