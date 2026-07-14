Balentien Sala Zeroli e non solo | ecco i primi convocati del Milan Futuro di Barquero
Il Milan ha avviato ufficialmente la stagione 202627 con il primo giorno di raduno per il settore giovanile e il futuro della prima squadra. Tra i convocati figurano giocatori come Balentien, Sala e Zeroli, oltre ad altri giovani. La sessione si è svolta a Milanello, con la presenza del nuovo allenatore Sergio Navarro Barquero e del suo vice, Roberto Robles Feijoo, entrambi al debutto nel ruolo.
Dopo il primo giorno di raduno per la prima squadra del Milan, oggi a Milanello inizia la stagione 202627 anche per il Milan Futuro. Primo giorno di scuola per il nuovo allenatore Sergio Navarro Barquero e per il suo vice, il 39enne Roberto Robles Feijoo. Partita anche la preparazione del Milan Primavera, guidato sempre da mister Renna. Il Milan Futuro lavorerà quotidianamente con sessioni mattutine per preparare il campionato di Serie D al via domenica 6 settembre. Ecco la lista dei convocati da mister Barquero (fonte sito ufficiale del Milan): Asanji, Balentien, Bonomi, Borsani, Cappelletti, Castiello, Catalano, Cissè M., Colombo, Di Siena, Eletu, Faccioli, Magrassi, Mancioppi, Menon, Minotti, Pagliei, Pandolfi, Perera, Piermarini, Plazzotta, Sala, Sardo, Sia, Vladimirov, Vos, Zeroli, Zuki?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Segui gli aggiornamenti su Milan.
Notizie e thread social correlati
Ecco chi è Barquero, il nuovo allenatore del Milan FuturoIl Milan ha annunciato il nuovo allenatore di Milan Futuro, Sergio Navarro Barquero.
Milan Futuro, il ritorno del talento Balentien: gol dopo il lungo infortunio. Sul futuro …Cheveyo Balentien torna in campo con il Milan Futuro dopo un lungo periodo di stop a causa di un infortunio.
Temi più discussi: Milan, i convocati ufficiali per il raduno: esclusione per Zeroli; Milan, uscita la lista di tutti i convocati per il raduno: conferme e sorprese; Calciomercato Milan, inserimento a sorpresa per Bennacer.
Oggi riparte il Milan Futuro. I convocati di Navarro: presenti anche Zeroli e BalentienCome riporta il sito ufficiale rossonero, inizia oggi la nuova stagione del Milan Futuro del neo tecnico Sergio Navarro Barquero: Al via la nuova stagione per i ragazzi di Milan Futuro, che si ritrov ... milannews.it
Milan, i 5 esclusi di Amorim dalla lista dei convocati peril raduno: Bondo, Malick Cisse, Zeroli, Vos e BalentienMilan, sono arrivate le scelte definitive di Amorim per il ritiro: ecco la situazione degli 'esclusi' ... msn.com