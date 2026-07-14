Balentien Sala Zeroli e non solo | ecco i primi convocati del Milan Futuro di Barquero

Notizia in breve

Il Milan ha avviato ufficialmente la stagione 202627 con il primo giorno di raduno per il settore giovanile e il futuro della prima squadra. Tra i convocati figurano giocatori come Balentien, Sala e Zeroli, oltre ad altri giovani. La sessione si è svolta a Milanello, con la presenza del nuovo allenatore Sergio Navarro Barquero e del suo vice, Roberto Robles Feijoo, entrambi al debutto nel ruolo.