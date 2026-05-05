Milan Futuro il ritorno del talento Balentien | gol dopo il lungo infortunio Sul futuro …

Cheveyo Balentien torna in campo con il Milan Futuro dopo un lungo periodo di stop a causa di un infortunio. Durante un incontro contro la Vogherese, la squadra ha conquistato un punteggio di 10-1, e il giovane attaccante ha segnato un gol. La partita si è svolta senza altre interruzioni, e Balentien ha trovato la rete poco prima della fine del secondo tempo.

Arrivato il momento dei playoff per il Milan Futuro di Massimo Oddo: dopo la fine delle 34 giornate del campionato 'regolare' della Serie D, i rossoneri si sono fermati al quarto posto del gruppo B a quota 56 punti. I playoff (qui come funzionano), iniziano il prossimo 10 maggio, con i rossoneri che giocheranno contro il Chievo Verona alle ore 16. Sarà una lunga lotta per provare a raggiungere la Serie C (qui quanto è cambiato sui possibili ripescaggi). Il punto forte della stagione dell'Under 23 rossonera è stato senza ombra di dubbio l'attacco: il reparto di Oddo ha chiuso con 62 gol fatti, il dato maggiore nel gruppo B. Proprio l'attacco ha brillato nell'ultima partita contro la Vogherese, vinta dal Milan Futuro con un roboante 10 a 1.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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