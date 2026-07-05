Ecco chi è Barquero il nuovo allenatore del Milan Futuro

Il Milan ha annunciato il nuovo allenatore di Milan Futuro, Sergio Navarro Barquero. Dopo l'addio di Massimo Oddo, il club ha scelto un tecnico spagnolo, noto per il suo lavoro con i giovani. Barquero ha una lunga esperienza nel settore giovanile e arriva dall’estero. La società ha comunicato ufficialmente il cambio di guida tecnica, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’accordo.

Habemus allenatore: dopo che le strade si sono separate tra mister Massimo Oddo ed il Milan, il Club ha deciso di affidare la panchina di Milan Futuro ad un allenatore straniero, fuori dai consueti radar di Milanello: si tratta di Sergio Navarro Barquero, un allenatore spagnolo con una grande esperienza nella formazione dei giovani calciatori. La carriera di Barquero. Il suo curriculum parla chiaro e va proprio nella direzione ricercata: da oltre 15 anni lavora quasi esclusivamente in settori giovanili, ricoprendo ruoli tecnici in varie delle migliori academy spagnole. Il suo percorso inizia dal CD Castellón, dove ha allenato fino ad arrivare alla squadra B. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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ESCLUSIVA: ecco chi sarà il nuovo allenatore del

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