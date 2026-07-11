Brenda Lodigiani torna in tv al timone di Bake Off Italia e si racconta | Non si può fare tutto da soli

Da iodonna.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Brenda Lodigiani è tornata a condurre Bake Off Italia, presentandosi davanti alle telecamere e spiegando che non si può fare tutto da soli. La conduttrice si è fatta strada fino a un frigorifero, da cui ha aperto lo sportello per mostrare alcune torte elaborate realizzate dai concorrenti. La sua presenza in trasmissione è stata accompagnata da un saluto ai telespettatori, sottolineando il suo ritorno nel programma.

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«B envenuti in questo magico mondo!». Ci fa strada fino a un frigorifero, poi apre lo sportello per mostrare alcune elaboratissime torte preparate dai concorrenti. Ne trae idea per le feste di compleanno?, chiediamo. «No, a casa siamo più modesti». Brenda Lodigiani ci accoglie nel tendone allestito nel parco di Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore (Monza e Brianza), in una pausa delle registrazioni della nuova edizione di Bake Off Italia-Dolci in forno, il cooking show per pasticceri amatoriali in onda dal 4 settembre su Real Time. Lei lo conduce per la seconda volta, i giudici sono Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia; superospite fisso è Iginio Massari. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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