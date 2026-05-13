Nella casa del Grande Fratello Vip 2026, Raimondo Todaro divide le opinioni tra i concorrenti e il pubblico. Mentre alcuni lo considerano un giocatore strategico, altri mettono in dubbio questa sua capacità. Fuori dal contesto della trasmissione, una giornalista ha espresso chiaramente il suo giudizio su di lui, riferendosi a un suo atteggiamento come strategico. La trasmissione continua a generare discussioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori.

Raimondo Todaro è uno stratega nella casa del Grande Fratello Vip 2026? Il ballerino professionista divide, ma fuori dalla casa c’è qualcuno che non ha alcun dubbio! Raimondo Todaro è un fine stratega: la frecciata di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip 2026. La permanenza di Raimondo Todaro nella casa del Grande Fratello Vip 2026 prosegue tranquillamente; l’ex ballerino di Ballando con le Stelle ha conquistato la simpatia dei compagni d’avvenuto, ma alcuni di loro cominciano a pensare che possa essere un abile stratega. Il ballerino si difende: « penso di essere stato sempre molto diretto. Non penso di essere uno stratega, ma penso di essere un ragazzo sveglio perchè nella vita bisogna esserlo.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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