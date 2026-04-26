Durante un episodio recente del Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro ha espresso delusione nei confronti di Francesca Manzini, commentando che le sue parole sulla situazione sentimentale non corrispondevano a ciò che aveva riferito. Todaro si è dimostrato sorpreso dalle sue dichiarazioni, affermando di aver ricevuto informazioni che non trovava coerenti con quanto gli era stato detto. La conversazione ha suscitato reazioni tra gli altri concorrenti presenti in casa.

Raimondo Todaro basito dalle confessioni di Francesca Manzini sulla sua reale situazione sentimentale. “È fidanzata. Raimondo guarda me? Perché, non lo avevi capito?”, sottolinea Alessandra Mussolini che ad ora di pranzo, mentre tutti sono seduti a tavola, fa notare al ballerino della casa quanto la Manzini avesse slittato dal vero racconto della sua reale situazione sentimentale, di cui Todaro, nella realtà dei fatti era all’oscuro. ”Perché sei fidanzata?”, chiede Todaro a Francesca che tergiversa. L’espressione dell’amico con il quale si era creata un’intesa bellissima, appare delusa. Manzini prova ad arretrare ma la stessa Adriana Volpe...🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - GF VIP, Raimondo Todaro deluso da Francesca Manzini: “Mi hai raccontato aria fritta”

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