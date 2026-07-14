bagnaia e bezzecchi ambasciatori del motociclismo

Ducati e Aprilia hanno preso parte alla Farnesina all'evento "Moto d'Italia – Cultura oltre la pista", promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L'iniziativa di diplomazia sportiva punta a valorizzare il motociclismo come espressione dell'eccellenza industriale, tecnologica, sportiva e culturale italiana e come strumento di promozione internazionale del Sistema Paese. In questo contesto, Ducati è tra i marchi che hanno contribuito maggiormente a rendere il motociclismo italiano riconosciuto e apprezzato a livello globale. Forte di cinque Titoli Piloti MotoGP, quattro dei quali... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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La stagione di Pecco Bagnaia è Marco Bezzecchi raccontata da Valentino Rossi al Gala della MotoGP!

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