Nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Italia 2026 al Mugello, quattro piloti italiani si sono piazzati tra i primi cinque. Tra questi, Di Giannantonio ha ottenuto il miglior tempo, davanti a Bagnaia, mentre Bezzecchi si è mantenuto tra i primi. La sessione si è conclusa con un risultato che evidenzia la presenza di piloti italiani nelle posizioni di vertice. La gara si terrà nel fine settimana, con i risultati delle pre-qualifiche che influenzeranno la griglia di partenza.

Il venerdì del Mugello si chiude con un magnifico poker azzurro in vetta alle pre-qualifiche del Gran Premio d’Italia 2026, settimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Fabio Di Giannantonio, dopo aver firmato il miglior tempo nelle prove libere mattutine, si è confermato il più veloce anche nel turno pomeridiano candidandosi ad un ruolo da assoluto protagonista per il prosieguo del weekend sulla splendida pista toscana. “Diggia” si è preso la leadership della graduatoria con la Ducati GP26 del team VR46 in 1’44?808, dimostrandosi molto competitivo sul giro secco ma non facendo il vuoto in termini di distacchi rispetto agli altri top rider. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Poker italiano nelle pre-qualifiche del Mugello! Di Giannantonio brilla davanti a Bagnaia, si salva Bezzecchi

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