MotoGP Martin davanti a tutti nel warm up del GP di Francia | Bagnaia 19° Bezzecchi 12°
Nel warm up del Gran Premio di Francia, il pilota Aprilia si è piazzato in prima posizione, seguito da Alex Marquez e Raul Fernandez. Dietro di loro, Bagnaia si è classificato al 19° posto e Bezzecchi al 12°. La sessione si è svolta sul circuito di Le Mans, con le temperature che hanno influenzato le prestazioni dei piloti. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle posizioni successive o agli eventi più rilevanti della sessione.
Il pilota Aprilia chiude al comando a Le Mans davanti ad Alex Marquez e Raul Fernandez. Marc Marquez assente dopo l’infortunio nella sprint Jorge Martin firma il miglior tempo nel warm up del Gran Premio di Francia della MotoGP, andato in scena nella mattinata di domenica 10 maggio sul circuito di Le Mans. Lo spagnolo dell’Aprilia, già vincitore della sprint race disputata sabato, ha fermato il cronometro sull’1:31.506. Alle sue spalle chiude Alex Marquez con la Ducati del team Gresini, distante appena 17 millesimi, mentre il terzo tempo è di Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse, staccato di quasi due decimi. Tempi molto ravvicinati nel gruppo inseguitore, composto da Diogo Moreira (Honda LCR), Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Enea Bastianini (KTM Tech3) e Fabio Quartararo con la Yamaha.🔗 Leggi su Sportface.it
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MotoGp, Martin trionfa nella Sprint in Francia davanti a Bagnaia e Bezzecchi e ricuce nel MondialeJorge Martin con la sua Aprilia ha vinto la gara Sprint del Gp di Francia di MotoGp sul circuito di Le Mans.