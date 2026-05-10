MotoGP Martin davanti a tutti nel warm up del GP di Francia | Bagnaia 19° Bezzecchi 12°

Nel warm up del Gran Premio di Francia, il pilota Aprilia si è piazzato in prima posizione, seguito da Alex Marquez e Raul Fernandez. Dietro di loro, Bagnaia si è classificato al 19° posto e Bezzecchi al 12°. La sessione si è svolta sul circuito di Le Mans, con le temperature che hanno influenzato le prestazioni dei piloti. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle posizioni successive o agli eventi più rilevanti della sessione.

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