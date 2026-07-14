Bacoli lettera al Prefetto dopo il taglio del palo della ZTL

Da puntomagazine.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’associazione ha scritto al Prefetto di Napoli dopo il taglio di un palo della ZTL a Bacoli. La lettera chiede chiarimenti sulle cause dell’incidente, ipotizzando anche una possibile matrice criminale. L’associazione, che si occupa di diritti e beni comuni, ha inviato la comunicazione tramite PEC, evidenziando la necessità di fare luce sulla situazione e sulle eventuali responsabilità legate al danneggiamento.

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L’associazione Il Pappice scrive al Prefetto di Napoli dopo il danneggiamento della ZTL e chiede chiarezza sulle ipotesi di matrice criminale.. Riceviamo e pubblichiamo la lettera che l’Associazione “Il Pappice Diritti, Lavoro, Beni comuni” dopo il taglio del palo della ZTL a Bacoli ha inviato via pec al Prefetto di Napoli. La preoccupazione dell’associazione è che, per l’opinione pubblica, Bacoli sia divenuta una città di evasori, abusivi, criminali e camorristi. La lettera dell’Associazione. CARO SIGNOR PREFETTO, Il taglio del palo della ZTL è stato un atto VANDALICO da condannare senza remore. Eppure diversi rappresentanti delle istituzioni e della politica hanno ampliato a dismisura questo deprecabile fatto parlando addirittura di CAMORRA. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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