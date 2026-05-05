Giustizia per la Flotilla mobilitazione in piazza e lettera al prefetto

Ieri pomeriggio, alle 18, piazza dei Signori ha accolto una manifestazione organizzata dal Comitato veronese per le iniziative di pace, con la partecipazione di diverse associazioni e sindacati. L’evento si è svolto con l’obiettivo di chiedere giustizia per la Flotilla e di inviare una lettera al prefetto. La protesta ha coinvolto un buon numero di cittadini, che hanno espresso il loro sostegno attraverso discorsi e cartelli.

Alle 18 di ieri pomeriggio, 4 maggio, Piazza dei Signori ha ospitato una mobilitazione civile che ha visto la partecipazione delle associazioni e dei sindacati riuniti nel Comitato veronese per le iniziative di pace.La protesta è nata dai «gravissimi fatti» accaduti ai 175 attivisti della Global.🔗 Leggi su Veronasera.it

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