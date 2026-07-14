Sono stati presentati esposti legali contro Lavitola riguardo ai suoi rapporti con Report. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha incaricato i propri avvocati di intraprendere azioni giudiziarie. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni sui motivi o sui contenuti delle accuse. Le procedure legali sono state avviate in seguito alle segnalazioni ricevute.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dato mandato ai propri legali di avviare iniziative giudiziarie nei confronti di Valter Lavitola "in relazione a quanto emerso sui suoi rapporti con la redazione di Report, con particolare riferimento all'intervista a Gioele Magaldi - che si autodefinisce Gran Maestro del Grande Oriente Democratico - trasmessa nella puntata andata in onda il 10 dicembre 2023, nella quale si sosteneva che il ministro Urso aderisse alla massoneria internazionale: adesione peraltro immediatamente smentita dallo stesso Urso, senza che di tale smentita fosse data notizia in trasmissione. Ora emerge che Lavitola - che, come affermato dallo stesso Magaldi, apparterrebbe alla sua stessa loggia massonica - sarebbe da tempo consulente della trasmissione Report". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Azioni legali contro Lavitola sui rapporti con Report". Partono gli esposti

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