Un'autopsia su una persona deceduta per avvelenamento con ricina non ha chiarito come sia stato somministrato il veleno. La consulenza medico-legale depositata alla Procura di Larino ha evidenziato l’impossibilità di individuare la modalità di somministrazione del veleno. La vittima è deceduta in provincia di Campobasso, nel comune di Pietracatella. La relazione non fornisce ulteriori dettagli sulla dinamica del caso o sui sospetti.

La consulenza medico-legale depositata alla Procura di Larino segna un punto di svolta nel giallo di Pietracatella, in provincia di Campobasso. Secondo gli esperti incaricati dagli inquirenti, Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia quindicenne Sara Di Vita non avrebbero avuto possibilità di sopravvivere, neppure con un intervento sanitario diverso da quello ricevuto. La ragione è racchiusa nella combinazione di tre elementi, l'elevatissima concentrazione di ricina riscontrata nell'organismo delle due vittime, l'assenza di un antidoto specifico contro questa tossina e la rapidissima evoluzione del quadro clinico. Nelle 838 pagine della... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Avvelenate con la ricina, l'autopsia non risolve il mistero: "Impossibile stabilire come sia stato somministrato il veleno"

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