Due giorni rappresentano l’arco temporale di due persone innamorate, dal primo incontro alla separazione. Si tratta di un racconto che copre l’inizio e la fine di una relazione, lasciando spazio all’immaginazione su ciò che è accaduto nel mezzo. Un momento in cui si poteva fingere che tutto andasse bene, come quando si richiude l’anta di un armadio senza pensieri. La narrazione si concentra sui due momenti chiave, senza dettagli sulle vicende intermedie.

Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Jeanne, 35 anni. “Sono da poco uscita dall’adolescenza, piena di complessi e molto romantica. A differenza delle mie amiche che hanno una visione più semplice dell’amore, io non metto molta leggerezza nelle cose. Ho appena chiuso una relazione strana con una persona ancora più complicata di me, che mi lasciato malamente. Per consolarmi, un’amica mi propone di andare a una grande festa di una business school a Lille. Arriviamo supercariche a casa di un amico che convive con altri. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - “Avrei potuto richiudere l’anta dell’armadio, fare finta di niente”

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