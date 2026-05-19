La cronometro da Viareggio a Massa ha avuto un impatto significativo sulla classifica generale del Giro d’Italia 2026, causando un notevole cambio nelle posizioni dei corridori. Felix Gall ha commentato la sua prestazione, affermando di aver dato il massimo possibile e che le gambe erano presenti. La prova ha contribuito a definire i margini di differenza tra i principali pretendenti alla vittoria finale, lasciando aperti ancora alcuni scenari nelle ultime tappe.

La cronometro da Viareggio a Massa ha sicuramente segnato la classifica generale e dato un bello scossone al Giro d’Italia 2026. Il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious) si è difeso e ha conservato la maglia rosa con solo 27 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike). Al terzo posto è salito ora l’olandese Thymen Arensman (Netcompany INEOS), fantastico secondo alle spalle di Filippo Ganna e che ha superato in classifica Felix Gall. L’austriaco della Decathlon CMA CGM Team è sicuramente il grande deluso della giornata ed è stato senza alcun dubbio il peggiore tra gli uomini di classifica. Gall ha fatto subito fatica dal primo intermedio e alla fine ha terminato al trentatreesimo posto a quattro minuti e ventidue secondi da Ganna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, Felix Gall: “Non avrei potuto fare di più. Le gambe comunque ci sono”

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Giro d'Italia 2026 - Afonso Eulalio : I just tried to survive

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