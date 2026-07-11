Prossedi stacca un'anta dell'armadio e la lancia contro sua madre poi le sferra uno schiaffo | 30enne in carcere
Un uomo di 30 anni è stato arrestato e portato in carcere dopo aver aggredito la madre. Secondo quanto riferito, ha staccato un’anta dell’armadio e l’ha lanciata contro di lei, poi le ha dato uno schiaffo. L’episodio è avvenuto in modo improvviso e senza preavviso. La donna ha riportato ferite non gravi e ha chiamato le forze dell’ordine.
È finito in carcere un 30enne arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia. Ha aggredito sua madre, lanciandole contro un'anta dell'armadio e dandole un forte schiaffo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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