Aversa schiamazzi e vandalismi al Parco Pozzi Assessora | Chiusura serale e vigilanza privata

Da teleclubitalia.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Parco Pozzi di Aversa, i residenti segnalano schiamazzi, fuochi d'artificio e un incendio recente all’interno dell’area verde. La situazione ha portato all’adozione di misure di sicurezza, tra cui la chiusura serale e l’installazione di vigilanza privata. Le notti sono diventate più difficili da trascorrere per chi abita nelle vicinanze.

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Per chi vive nei pressi del Parco Pozzi, ad Aversa, dormire la notte è diventato sempre più difficile. Schiamazzi, fuochi d'artificio e persino un incendio appiccato nei giorni scorsi all'interno dell'area verde stanno esasperando i residenti. Per il parco di via Roma era prevista la chiusura nelle ore serali, ma al momento resta aperto e frequentato, soprattutto da gruppi di giovanissimi che quasi ogni sera si ritrovano al suo interno. Sulla vicenda è intervenuta l'assessora al Verde, Iolanda Dello Margio: "Stiamo lavorando a delle soluzioni. Stiamo individuando una figura che si occupi di chiudere il Parco Pozzi la sera. Non è l'unica soluzione al vaglio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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