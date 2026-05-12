Aversa schiamazzi e fuochi d’artificio di notte al Parco Pozzi | In giro bande di giovani paura per i nostri figli

Nel Parco Pozzi di Aversa si sono verificati schiamazzi e fuochi d’artificio durante la notte, con gruppi di giovani che si sono radunati nel parco. La presenza di bande di ragazzi in giro ha destato preoccupazione tra i residenti, soprattutto per la sicurezza dei figli. Oltre ai problemi di manutenzione dell’area verde, le notti disturbate dal rumore e dai fuochi d’artificio sono diventate motivo di disagio per alcuni abitanti.

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Non solo il problema della manutenzione del verde: al Parco Pozzi di Aversa si registrano anche disagi legati agli schiamazzi notturni. Gruppi di ragazzi si danno appuntamento all’interno dell’area e vi restano fino a tarda notte, tra musica ad alto volume e urla. L’altro ieri, inoltre, alcuni giovanissimi hanno fatto esplodere fuochi d’artificio, aumentando la preoccupazione tra i residenti. C’è anche chi segnala come stia diventando complicato frequentare il parco già nel pomeriggio, per la presenza di gruppi di giovani ritenuti poco rassicuranti.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, schiamazzi e fuochi d’artificio di notte al Parco Pozzi: “In giro bande di giovani, paura per i nostri figli” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Parco Pozzi, degrado e schiamazzi fino a tarda notte. "Servono interventi urgenti sulla vigilanza" | VIDEOCresce la preoccupazione dei residenti attorno alla situazione del Parco Pozzi di Aversa, sempre più spesso al centro di segnalazioni legate a... Fuochi d'artificio al Parco dei Principi, Psg-Bayern 5-4AGI - Psg e Bayern danno vita a una delle partite più belle nella storia della Champions League, con i francesi che si impongono per 5-4 al Parco dei...