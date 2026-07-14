Aversa si sta concentrando sulle verifiche ambientali in due aree chiave. Nel primo caso, l’ex campo profughi di via Petrarca, sono in corso analisi del terreno per la realizzazione di una pista di atletica. Nell’altra zona, via Michelangelo, si stanno effettuando controlli per la costruzione di una caserma dei Carabinieri con alloggi di servizio. Le attività fanno parte del piano di bonifica della zona, inserito nella gestione della Terra dei Fuochi.

Proseguono ad Aversa le attività di caratterizzazione del terreno nelle due aree strategiche inserite nel piano di bonifica della Terra dei Fuochi: l’ex campo profughi di via Petrarca, dove verrà realizzata la pista di atletica, e l’area standard di via Michelangelo, dove sorgerà la nuova caserma dei Carabinieri con alloggi di servizio. Come spiegato dal. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, avanti le verifiche ambientali per la pista di atletica e la caserma dei Carabinieri

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